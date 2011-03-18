Присяжнюк пообіцяв підтримку сиротам, які хочуть стати військовими

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК пообіцяв підтримати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають намір вступити до військових навчальних закладів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, про це йшлося сьогодні на зустрічі А.ПРИСЯЖНЮКА з дітьми, які хочуть бути військовими, що відбулася у рамках щорічного обласного фестивалю «Світ дитинства».

«Ми не залишимо вас наодинці з проблемами та створимо всі умови, щоб ви могли розвиватися і досягати поставлених цілей, - сказав дітям А.ПРИСЯЖНЮК.

Також за ініціативи Київської обласної державної адміністрації діти мали змогу відвідати Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, причому не лише відвідати, а й жити три дні в казармах військового ліцею та займатися тренуваннями разом з ліцеїстами, зазначили в прес-службі.

Зараз у ліцеї навчається 800 юнаків із 25 областей України, 11% з них – саме діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, 24 - вихідці з Київської області. У цьому році їх може стати значно більше, адже 62 юнаки з Київщини виявили бажання вступати до ліцею імені Івана Богуна.

У повідомленні також йдеться, що під час проведення фестивалю «Світ дитинства» діти Київщини відвідають міста області, побувають в театрах, здійснять екскурсії до меморіального комплексу Великої Вітчизняної війни у Нових Петрівцях та Меморіального комплексу «Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.», покладуть квіти до пам’ятника героям, загиблим в Афганістані. Захід завершиться переглядом гала-концерту переможців фестивалю «Пам`ять серця», який відбудеться в Центральному будинку офіцерів Збройних сил України.