Ющенко не прийшов на засідання політради Нашої України

У Києві відбувається засідання політичної ради партії «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, на засідання не прийшов лідер партії Віктор ЮЩЕНКО.

На політраді розглядаються два питання: питання про проведення Х з’їзду партії, а також підсумки роботи статутного комітету.

Як повідомляв УНІАН, з’їзд партії «Наша Україна» планувався 19 березня, однак був перенесений.

Деякі ЗМІ з посиланням на джерела в «Нашій Україні» писали, що з’їзд партії «Наша Україна» переноситься нібито через наявність конфлікту між В.НАЛИВАЙЧЕНКОМ та В.ЮЩЕНКОМ щодо проекту змін до Статуту партії, які б посилили вплив у партії голови політради.

Між тим В.НАЛИВАЙЧЕНКО це спростував, наголосивши, в партії немає персонального конфлікту.