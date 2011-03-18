«Філолог» Марков вирішив, що російська та українська вийшли із суржика

Депутат Державної думи Російської Федерації Сергій МАРКОВ вважає суржик прамовою росіян, українців і білорусів.

Про це він заявив на прес-конференції в УНІАН на тему: «Необхідність створення національної ідеї», організаторами якої виступили громадська організація «Центр соціально-консервативної політики» (Україна) і благодійний фонд «Слов`янський фонд».

За словами С.МАРКОВА, суржик – це прамова, це проторуська мова з якої сформувалися літературні руська, білоруська, українська мови.

С.МАРКОВ закликав ставитися до суржику поблажливо.

«У суржику величезний простір, ним розмовляють близько 30 мільйонів в Україні, 30 мільйонів у Росії й близько 5-7 мільйонів у Білорусії. Це та протомова, якою люди говорять впродовж сторіч, і ми вже реконструювали з цього величезного народного світу праруської мови наші літературні мови. Ви ж знаєте, що літературні мови дещо штучно крояться. Вже як кроїлася літературна українська мова. Це вже описано настільки!.. Почитайте «Американське сало», – сказав депутат Держдуми Росії.

На прохання журналістів, уточнити з яких серйозних джерел він почерпнув такі дані, С.МАРКОВ попросив «направити йому запит, на який він дасть відповідь на депутатському бланку».