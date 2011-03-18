Українцям пропонують національну ідею: стрімке збагачення кожного

Існує гостра необхідність сформулювати основний постулат розвитку країни саме зараз, коли існують колосальні проблеми в суспільному, політичному і економічному житті країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Центру соціально-консервативної політики (Україна) Юрій ЛІПЧЕВСЬКИЙ на круглому столі на тему: «Необхідність створення національної ідеї» в Києві.

Ю.ЛІПЧЕВСЬКИЙ також заявив, що дискусія про національну ідею дозволить задуматися над «філософськими питаннями буття: хто ми, звідки, навіщо, що повинні робити?».

За його словами, національна ідея не може народитися під час дискусії, тому що це народжується в думках. «Але ми своїми дискусіями хочемо бути на підступах формування національної ідеї. Ідея допоможе подолати труднощі, об`єднати народ, забезпечити розвиток держави в цілому і кожного з її громадян», - вважає він.

За словами голови благодійного фонду «Слов`янський фонд» Володимира ЯНЧЕНКА, який теж узяв участь у дискусії, українська національна ідея полягає у боротьбі за створення кращого, конкурентного середовища проживання (духовного і матеріального) як окремо взятого українця, так і всього народу по відношенню до інших держав. Національна ідея повинна бути прагматичною, заснованою на історичній базі. Такою, на думку В.ЯНЧЕНКА, є Київська Русь і її стародавній Київ.

Також, упевнений експерт, українцям потрібно бути «в союзі із собі подібними країнами (за мовою спілкування, духовному і матеріальному рівням розвитку), а це - країни Східної Європи. При цьому потрібно також дружити з іншими державами і об`єднаннями, наприклад, з ЄС».

Політолог Михайло ПОГРЕБИНСЬКИЙ висловив думку, що в демократичному суспільстві не може бути однієї об`єднуючої ідеї.

«Є різні партії, вони представляють різні ідеї. Більш актуальна тема – національної ідентичності. У нас народ складається з двох народів, – вважає політолог. – Наша основна проблема – громадянської ідентичності бікультурного українського народу, і її потрібно вирішувати».

Член Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО запропонував узяти за основу української національної ідеї гасло «Україна для людей». Він вважає, що при формулюванні національної ідеї потрібно виходити не з минулого або сьогодення, а з проекції на майбутнє. Це стратегічне бачення держави на перспективу.

За його словами, у центрі національної ідеї – людина, її права і свободи, добробут. Вона повинна об`єднувати народ. «Відсутність ідеї, зрештою, може привести до руйнування держави», - застеріг політик.

Віце-президент ЦСКП Петро ІВАНОВ підкреслив, що нашій країні потрібна об`єднуюча ідея державності, спрямована на вирішення основних соціальних, економічних, політичних і інших проблем.

На думку керівника Школи політичної психології Геннадія БАЛАШОВА, українською національною ідеєю повинне стати стрімке збагачення кожного жителя країни. Держава повинна створити оптимальні умови для заробляння грошей громадянами, а для цього спочатку потрібно позбавитися бюрократії і податків, підкреслив експерт.