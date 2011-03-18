Марков каже, що дуже поважає українські ЗМІ, але читати їх не радить

Українські газети достатньо вульгаризують становище в Росії.

Про це депутат Державної думи Російської Федерації Сергій МАРКОВ заявив на прес-конференції в УНІАН на тему: «Необхідність створення національної ідеї», організаторами якої виступили громадська організація «Центр соціально-консервативної політики» (Україна) і благодійний фонд «Слов`янський фонд».

«Я не раджу читати українські газети. Я дуже поважаю українські ЗМІ, ми активно з ними працюємо, але, без сумніву, є якась примітивізація. Я звертаю на це увагу», – сказав російський депутат.

За його словами, «українські ЗМІ прекрасно показують ситуацію всередині України, але часто примітивно висвітлюють те, що відбувається зовні».

С.МАРКОВ зазначив, що зараз у РФ йдуть бурхливі дискусії, що таке Росія. «Це молода двадцятирічна політична країна або це, перш за все, тисячолітня Росія, а нинішня Росія – це лише форма буття в історії. Потім йде бурхлива дискусія з приводу російського народу. Особливо яскраво ведеться дискусія після подій 11 грудня на Манежній площі. Ці події поставили досить гостре питання – російський народ усередині Російської Федерації. Це державотворчий народ разом із іншими, чи у нас є, перш за все, політична нація – росіяни. І як співвідношення цих фактів має розглядатися», – резюмував російський депутат.

На його думку, досі слово «росіянин» у Росії було «детабуйовано, оскільки вважалося, що це може призвести до зльоту російського націоналізму».

«В українській сучасній лексиці часто відбувається підміна понять. Приміром, часто говорять «російська мова». Це груба помилка, яка спеціально робиться націоналістами. Тому що це ніяка не російська мова, а руська», – заявив С.МАРКОВ.