Литвин про збільшення видатків на утримання ВР: демократія дорого коштує

Голова парламенту Володимир Литвин не бачить "нічого надзвичайного" у збільшенні видатків на утримання Верховної Ради на 70 млн. грн.

Про це він заявив в інтерв’ю 5 каналу в неділю ввечері, відповідаючи на питання про адекватність такого кроку.

"Важко виміряти адекватність роботи парламенту. Якби депутати стояли біля станка, точили деталі, можна було б сказати", - сказав спікер, додавши, що "демократія дорого коштує".

Литвин зазначив, що сума в 980 млн. грн., виділена на утримання парламенту, "на перший погляд, велика".

Однак, за його словами, у Росії на парламент виділяється вдвічі більше з розрахунку на одного депутата, в Естонії цей показник також вищий, у Литві – трохи нижчий.

"Якщо виходити з такої неупередженої точки зору, то в даному разі нічого надзвичайного нема", - вважає Литвин.

"Але оскільки люди почувають себе погано, суспільство наелектризовано, оскільки в нас агресія є домінуючим показником настроїв людей, з огляду на економічне невдоволення, соціальне становище – звичайно, цей показник ріже вуха, я це прекрасно розумію", - додав він.

Коментуючи ситуацію, що на фоні зростання цін і тарифів в Україні з’явився 21 доларовий мільярдер, Литвин погодився з тезою ведучого про те, що "поки одні все більше платять, інші все більше заробляють".

"Виходить, так", - сказав спікер, підкресливши, що "найбільшу підтримку серед людей на виборах отримують саме такі політики й сили, які вони представляють".

"Висновок очевидний – влада така, на яку народ заслуговує", - резюмував він.

Українська правда