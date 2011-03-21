Азаров обіцяє, що ГТС після модернізації залишиться українською

Після модернізації української газотранспортної системи вона залишиться у власності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в інтерв`ю австрійській газеті Der Standard.

При цьому він підкреслив, що частка участі зовнішніх інвесторів у модернізації ГТС буде встановлена, проте у будь-якому випадку управління системою здійснюватиме Україна.

«Якщо хтось хоче взяти участь у модернізації, то ми сядемо за стіл переговорів і встановимо, у якій частці. Але у будь-якому випадку управління (ГТС – УНІАН) здійснюватиметься Україною, і вона залишиться у власності нашої країни», – сказав М.АЗАРОВ.

Нагадаємо, 1 березня ц.р. міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО повідомив, що Україна розраховує до кінця року одержати від міжнародних фінансових організацій перші кошти на модернізацію газотранспортної системи України (ГТС). При цьому міністр уточнив, що у першу чергу кошти будуть спрямовані на модернізацію української частки газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород» і «Уренгой-1».

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України складається з магістральних газопроводів, розподільних мереж, газосховищ, компресорних і газовимірювальних станцій. Газотранспортна система України є другою в Європі і однієї з найбільших у світі.

ГТС України складається з магістральних газопроводів протяжністю 37,6 тис. км в однонитковому обчисленні, 71 компресорної станції загальною потужністю 5405 МВт. Пропускна спроможність на кордоні РФ з Україною становить 288 млрд. куб. м, на кордоні України з Польщею, Румунією, Білоруссю, Молдовою – 178,5 млрд. куб. м, зокрема з країнами ЄС – 142,5 млрд. куб. м.

3 грудня 2010 року НАК «Нафтогаз України» затвердила Програму реконструкції, технічного переоснащення, розширення і планово-запобіжних ремонтів об`єктів ДК «Укртрансгаз», а також Програму капітальних інвестицій на 2011 рік.

За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» Євгена БАКУЛІНА, для виконання програми реконструкції об`єктів ГТС будуть спрімовані кошти від поточної господарської діяльності компанії і додатково залучатися інвестиції.

В цілому Міненерговугілля має намір залучити 6,5 млрд. дол. на реалізацію інвестиційних проектів з модернізації ГТС України до 2018 року. Зокрема, на модернізацію і реконструкцію газопроводу «Уренгой – Помари – уУжгород» планується залучити 1,3 млрд. дол.

Раніше очікувалося, що у середині 2011 року міжнародні банки нададуть Україні перший транш у розмірі 308 млн. дол. на модернізацію магістрального газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород».