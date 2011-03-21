Лукашенко: гроші на «драчку» в Мінську йшли через Литву, Польщу й Україну

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє, що західні країни фінансували організацію "безпорядків" у Мінську 19 грудня 2010 року через свої фонди в Литві, Польщі і Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі білоруського Президента, про це О.ЛУКАШЕНКО сказав під час зустрічі з керівниками російських ЗМІ 18 березня в Мінську.

"Знаєте, вражає великий Захід. Вони готові виділити 87 млн. євро через певні фонди. Гроші платників податків – до фонду, фонд трохи собі заробить. Далі через Литву, Польщу, частина – через Україну, пішли ці гроші. Цій "п`ятій колоні" в Білорусі поки що гроші приходять – це приблизно 10% (ми порахували за минулий час). Усе інше вони поділили. Це їхній бізнес, це їхня комерція", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Він переконаний, що "п`ята колона" в Білорусі є нечисленною і не може претендувати на функції опозиційних сил. "Я ніколи не думав, що в нашій країні, де "п`ята колона" – 800 чоловік, бойовиків – 400, ми їх всіх поіменно знаємо, і вони тільки в Мінську сидять, сидять тільки на гроші іноземців, я ніколи не думав, що це може відбутися, ця драчка, ця спроба погрому. Це не опозиція – це "п`ята колона", - зазначив він.

О.ЛУКАШЕНКО повідомив, що фінансування "безпорядків" у Мінську здійснювалося не тільки Польщею і Німеччиною, а й деякими силами з Росії.

"Чому так дуже захвилювалися в Польщі і Німеччині? Ми назвали факти – перевірте. Перевіряти не хочуть", – додав Президент Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, увечері 19 грудня 2010 року після президентських виборів білоруська опозиція провела в Мінську акцію протесту. Працівники правоохоронних органів затримали понад 600 чоловік, зокрема сімох кандидатів у президенти. Більшість затриманих дістали адміністративні покарання. Кілька десятків чоловік проходять у кримінальній справі про організацію масових безпорядків, деякі з них уже засуджені на строки від 3 до 5 років ув’язнення в колонії суворого режиму.

О.ЛУКАШЕНКО 20 січня 2011 року звинуватив Польщу і Німеччину в розробці і фінансуванні сценарію конституційного перевороту в Білорусі. "Я змушений сьогодні сказати про те, що всі програми і величезна частина грошей йшли з Німеччини і Польщі або через Німеччину і Польщу. Там же і писалися програми повалення конституційного ладу. І це не вигадка спецслужб. Це свідчення тих, хто це організовував", - заявив О.ЛУКАШЕНКО.