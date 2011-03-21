Януковича просять з'ясувати, хто «замовив» радіо Мелодія

Творча інтелігенція просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА зупинити знищення Всеукраїнської радіомережі “Мелодія”.

Про це повідомляється на сайті Всеукраїнської радіомережі “Мелодія”.

Зокрема, відомі українські і міжнародні представники культурної і творчої еліти висловили свою повну незгоду з рішенням Національної ради України від 16 березня 2011 року, яким було прийнято передати частоти «Всеукраїнської радіомережі «Мелодія» нікому не відомому ні в творчих, ні в культурних, ні в журналістських колах новій компанії «Новий обрій».

У зв’язку з цим діячі культури приєдналися до звернення трудового колективу «Всеукраїнської радіомережі «Мелодія» до Президента України з проханням невідкладно втрутитися в ситуацію і зупинити процес знищення незалежного культурного засобу масової інформації, а також створити і очолити комісію для з`ясування причин і замовників, дії яких привели до виникнення даної ситуації.

Так, до звернення колективу радіомережі “Мелодія” приєдналися, зокрема, Борис ОЛІЙНИК - український поет, Героц України; Ніна МАТВІЄНКО - народна артистка України, Герой України; Іван ДРАЧ - український політик, поет, письменник, критик, Герой України; Геннадій КНИШОВ - академік, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова, Герой України; Лариса КАДОЧНИКОВА – народна актриса України, народна актриса Росії, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка; Раїса НЕДАШКІВСЬКА – заступник голови Національного союзу театральних діячів України, народна артистка України.

Також звернення підписали актори, співаки, поети, композитори, режисери. Зокрема, Богдан БЕНЮК, Анатолій ХОСТІКОЄВ, Наталія і Ольга СУМСЬКІ, Тарас ПЕТРИНЕНКО, Микита ДЖИГУРДА, Руслана ЛИЖИЧКО, Олександр ПОНОМАРЬОВ, Ані ЛОРАК, Олександр ЗЛОТНИК та інші.

Список представників, що приєдналися до звернення, постійно збільшується.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети «КоммерсантЪ-Украина»,Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на своєму засіданні 16 березня прийняла рішення виділити 55 вільних радіочастот компанії Новій обрій».

За інформацією видання, «серед іншого компанія дістала 12 із 15 колишніх частот радіо "Мелодія".

“Новий обрій» здійснюватиме мовлення у Львові, Івано-Франківську, Житомирі, Кіровограді, Ялті та інших містах.

Після цього Всеукраїнська радіомережа “Мелодія” звернулася до Президента В.ЯНУКОВИЧА з проханням «терміново призначити і очолити комісію з розслідування ситуації навколо знищення першої незалежної всеукраїнської радіомережі».

У зверненні наголошується, що без втручання Президента «нам залишилося існувати лічені дні, а може бути, і годин. Ми вже найближчим часом чекаємо практичні дії щодо знеструмлення наших передавачів, і просимо вас терміново призначити та очолити комісію з розслідування ситуації навколо знищення першої незалежної всеукраїнської радіомережі».