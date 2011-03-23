Кучма каже, що дізнався про порушення справи з преси

Колишній Президент України Леонід КУЧМА хоче, щоб у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе були розставлені усі крапки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, прибувши за викликом слідчого до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

«Мені здається, що та позорна пляма, яка 10 років спеціально розмивається, вона була змита з іміджу України», - сказав Л.КУЧМА.

Відповідаючи на запитання, чи очікував він виклику до Генпрокуратури, Л.КУЧМА сказав, що для нього це було, «як сніг серед ясного неба». За його словами, він дізнався про порушення кримінальної справи щодо себе із засобів масової інформації.

На запитання про те, яких питань він очікує від слідчого, екс-Президент відповів, що не знає, оскільки прийшов до Генпрокуратури вперше «після тривалої відсутності», тому що раніше уже неодноразово приходив до слідчих Генпрокуратури для надання показів.

Водночас Л.КУЧМА зауважив, що крім плівок Мельниченка не може бути доказів, “тим більше так, як комусь хочеться щось інтерпретувати”. Він нагадав, що ще 5 років тому наголошував, що «це була жахлива провокація проти України, Президента України». «Я на цих позиціях стояв і буду стояти», - підкреслив Л.КУЧМА.

На запитання, чи є у цій ситуації політичне підгрунтя, Л.КУЧМА відповів, що сьогодні можна говорити про багато передумов, про багато версій, але з його боку і на його переконання, це робити є «абсолютно некоректним».

«Я сподіваюсь, що у журналістів буде достатньо інформації, щоб у якійсь мірі, більш-менш зупинитися на більш правдивій версії», - сказав він.

Відповідаючи на запитання стосовно того, як його близькі сприйняли інформацію про порушення кримінальної справи, Л.КУЧМА сказав, що це було “досить нелегко”.