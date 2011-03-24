Тимошенко з Брюсселя назвала Януковича симулянтом

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що українська влада не виконує порядок денний щодо підготовки та укладення з Європейським Союзом Угоди про асоціацію України та зону вільної торгівлі.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО написала на своїй сторінці у Twitter після сьогоднішньої зустрічі у Брюсселі (Бельгія) з комісаром Євросоюзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ.

"Завершилась зустріч з єврокомісаром ФЮЛЕ. Із 70-ти пунктів порядку денного асоціації з ЄС виконано лише 7. ЯНУКОВИЧ симулює європейський вибір", - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, повідомляється на її сайті.

Лідер партії "Батьківщина" переконана, що чинна українська влада має визначитися у пріоритетах зовнішньої політики. "ЯНУКОВИЧ має обрати куди йти - у зону вільної торгівлі з ЄС чи у Митний союз з РФ. Це взаємовиключні речі", - наголосила вона.

Як повідомлялося, лідер партії "Батьківщина" 23-25 березня перебуває з поїздкою у Брюсселі (Бельгія) для участі у саміті Європейської народної партії. Планується, що сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО виступить на саміті з доповіддю щодо внутрішньої ситуації в Україні та її впливу на формування взаємовідносин з Євросоюзом.