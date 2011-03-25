АвтоМайдан прибув у Київ

Близько 30 автомобілів підприємців прибули зі Східної та Західної України на Європейську площу Києва для участі в акції протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, автомобілі прибули двома колонами. Зокрема, автомобілі підприємців із Західної України приїхали з боку Бессарабської площі вулицею Хрещатик, колона зі Східної України приїхала на Європейську площу вулицею Грушевського.

При цьому перед машинами підприємців, які рухались на Європейську площу вулицею Грушевського, проїхали декілька автомобілів з прапорами «Союзу молоді регіонів України». Ведуча мітингу на Європейській площі зазначила, що, очевидно, це було зроблено з метою влаштувати дрібну провокацію.

Машини з прапорами регіоналів проїхали через Європейську площу і попрямували вниз Володимирським узвозом.

Через деякий час потому на вулиці Грушевського з’явилась колона автомобілів підприємців.

На Європейській площі на сходах перед “Українським домом” їх зустріли представники Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу України, які є організаторами акції, та деяких громадських організацій, які підтримали проведення акції протесту.

Протестувальники тримають державні прапори України, а також свої галузеві прапори.

Зараз на Європейській площі має розпочатися мітинг підприємців.

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнський автомобільний марш протесту стартував 21 березня одночасно з Заходу і Сходу України - зі Львова та Луганська. У Києві на Європейській площі вони проведуть спільний мітинг-протест під гаслом: «Відбери у олігархів Україну, поверни її громадянам!».

Своєю акцією учасники автопробігу закликають захистити Конституцію, зупинити економічні репресії і соціальні експерименти під виглядом реформ, створити умови для розвитку підприємництва та економіки України.