Тимошенко зробила все, щоб її візит до Брюсселя був як у «офіційних людей»?

Політолог Вадим КАРАСЬОВ вважає, що результати візиту лідера партії «Батьківщина» Юлії ТИМОШЕНКО до Брюсселя показали, що Європа сприймає саме її як реального опозиційного лідера в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

За словами експерта, Ю.ТИМОШЕНКО зробила все, аби надати своєму візиту до Брюсселя, так би мовити, «псевдодержавного стутусу». «Тому і чартер-літак, так би мовити, квазіурядова делегація, звідси і прес-брифінг в аеропорту. Тобто, все так, як відбувається під час візитів офіційних людей», - сказав він.

В.КАРАСЬОВ також додав, що під час свого візиту Ю.ТИМОШЕНКО представляла Україну не тільки як опозиціонер, а й як представник громадянського суспільства України. «Реакція європейських лідерів на її візит, рівень зустрічей демонстрували те, що Європа розглядає ТИМОШЕНКО як лідера офіційної опозиційної позиції. Я думаю, всім іншим удаваним та уявним опозиціонерам потрібно буде замислюватися, що робити далі», - сказав політолог. За його словами, таким чином «була вбита ідея фальшивої опозиції, що призначається».

Крім того, додав політолог, візит Ю.ТИМОШЕНКО до Брюсселя робить українську опозицію більш сильнішою, ніж до цього.

В.КАРАСЬОВ зауважив, характерною рисою візиту є те, що Ю.ТИМОШЕНКО не просто звинувачувала чинну українську владу, а заявляла про те, що владі потрібно допомогти знову стати на рейки європейського та демократичного розвитку. Крім того, додав він, вона поставила питання про необхідність проведення демократичних, справжніх та європейських виборів до Верховної Ради у 2012 році. «Тому сьогодні і Захід буде моніторити цей процес. І саме ТИМОШЕНКО є певним гарантом того, щоб не допустити перетворення виборів на фарс», - наголосив В.КАРАСЬОВ.

На думку політолога, візит Ю.ТИМОШЕНКО був вдалим як для неї самої, так і для країни в цілому. «Цей візит поставив перед владою завдання, як проводити реальну іміджеву політику на європейському напрямку», - додав В.КАРАСЬОВ.

Він також наголосив, що ніякі інші штучно розкручені теми не змогли завадити значимості візиту Ю.ТИМОШЕНКО. «Якщо хтось хотів розкрутити справу Леоніда Даниловича КУЧМИ для того, щоб вона інформаційно перекрила візит Юлії ТИМОШЕНКО, то це не вдалося і не вдасться», - сказав В.КАРАСЬОВ.