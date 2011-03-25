Суд у справі Лозінського перейшов до дебатів

Дніпровський районний суд Києва 24 березня закінчив судове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням колишніх народного депутата України Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, прокурора Голованівського району Кіровоградської області Євгена ГОРБЕНКА, начальника райвідділу міліції Михайла КОВАЛЬСЬКОГО та єгеря Голованівського лісництва Василя ПЕРЕПЕЛИЦІ.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, суд перейшов до судових дебатів, проведення яких заплановане на 14.00 28 березня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області внаслідок зіткнення з народним депутатом від БЮТ В.ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Є.ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник, 1954 року народження.

Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, здійснене способом, що носить характер особливої муки, або здійснене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, або виконане на замовлення, або привело до смерті потерпілого).

3 липня 2009 року Верховна Рада позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень, після чого Печерський райсуд Києва дав дозвіл на його затримання і доставку його до суду.

30 липня 2009 р. В.ЛОЗІНСЬКИЙ був оголошений у міжнародний розшук. Він добровільно здався в Києві 1 березня 2010 р. після 8 місяців розшуку.

3 березня 2010 року Печерський районний суд Києва обрав В.ЛОЗІНСЬКОМУ запобіжний захід у вигляді арешту.

14 грудня Дніпровський районний суд Києва розпочав розгляд кримінальної справи.