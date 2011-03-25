Тимошенко повернулася з Брюсселя

18:54, 25 березня 2011
Політика
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Брала участь у саміті ЕНП

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО повернулася з Брюсселя до Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, у Брюсселі Ю.ТИМОШЕНКО взяла участь у саміті Європейської Народної Партії.

Також лідер “Батьківщини” провела зустрічі з головою Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ, президентом Європейської ради Германом ван РОМПЕЄМ, комісаром з питань розширення ЄС Штефаном ФЮЛЕ.

 

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