Тимошенко повернулася з Брюсселя
18:54, 25 березня 2011Політика
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Брала участь у саміті ЕНП
Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО повернулася з Брюсселя до Києва.
Як передає кореспондент УНІАН, у Брюсселі Ю.ТИМОШЕНКО взяла участь у саміті Європейської Народної Партії.
Також лідер “Батьківщини” провела зустрічі з головою Європейського парламенту Єжи БУЗЕКОМ, президентом Європейської ради Германом ван РОМПЕЄМ, комісаром з питань розширення ЄС Штефаном ФЮЛЕ.
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