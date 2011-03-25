Тимошенко: назріває справжній корупційний скандал

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає новою корупційною оборудкою наміри влади продати акції НАК "Нафтогаз України".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Жулянах після повернення з Брюсселю.

«Я думаю, що в Україні назріває справжній корупційний скандал», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її переконання, газотранспортну систему України разом зі сховищами газу та з усіма підприємствами з видобутку газу, так само як і «Укртелеком», влада частково хоче приватизувати в тіні.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що НАК «Нафтогаз України» є безцінним.

«Якщо сьогодні з нуля будувати таку саму систему, на мій погляд, це буде коштувати більше 150 млрд. дол. І те, що зараз вони збираються частину акцій переписати на себе і за це майже нічого не заплатити, - це злочин», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона додала, що у разі продажу акцій НАК це питання стосуватиметься й енергетичної безпеки інших країн.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що вважає можливим продаж частини акцій НАК «Нафтогаз України» на міжнародних біржах.

11 березня глава правління «Нафтогазу» Євгеній БАКУЛІН повідомив, що керівництво НАК «Нафтогаз Україна» готує ряд пропозицій до Міністерства енергетики і вугільної промисловості з реструктуризації компанії.

За його словами, на сьогодні розглядається кілька можливих способів реструктуризації НАК «Нафтогаз Україна», зокрема створення СП, залучення іноземних інвесторів, публічне розміщення акцій компанії на ринку (IPO).

1 березня п.р. під час другої щорічної конференції «Український енергетичний форум» Є.БАКУЛІН заявив, що «Нафтогаз» планує протягом 1,5-2 років вийти на IPO.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.