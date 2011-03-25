Політолог: Кучма є цвяхом у системі, і цей цвях намагаються вибити

Порушення кримінальної справи проти екс-Президента України Леоніда КУЧМИ у рамках розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе є продовженням боротьби груп впливу в оточенні Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА висловив сьогодні під час засідання Клубу політологів.

Він вважає, що кримінальна справа може бути спробою відволікти суспільство від інших значущих тем. Водночас політолог зазначив, що у рішенні порушити кримінальну справу проти колишнього Президента немає логіки, а є алогічність. Зокрема, за словами В.БАЛИ, незрозуміло, чому кримінальна справа була відкрита саме зараз.

У свою чергу, експерт корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин МАТВІЄНКО наголосив, що всі нинішні політики та олігархи набули своїх статусів та статків у часи правління Л.КУЧМИ. «КУЧМА є цвяхом в системі, і зараз цей цвях намагаються вибити», - наголосив К.МАТВІЄНКО.

Також він висловив думку, що справа проти Л.КУЧМИ і можливі докази його провини можуть стати "порядком денним для українського дня гніву». Зокрема, на його думку, в разі таких подій гаслами можуть стати конфіскація і націоналізація майна, а моральним виправданням цих процесів може стати теза, що майно будуть відбирати у вбивць.

«КУЧМА може повторити долю шекспірівського короля Ліра і може стати крутіший за короля Ліра, який розділив королівство між трьома дочками та став бомжем», - сказав К.МАТВІЄНКО.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила стосовно колишнього Президента Л.КУЧМИ кримінальну справу. За словами першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Г.Гонгадзе.