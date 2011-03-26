Головне завдання Клюєва у Брюсселі є пошук компромісу

00:01, 26 березня 2011
Політика
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Відбулася зустріч з єврокомісаром

25 березня під час зустрічі в Брюсселі перший віце-прем`єр-міністр України – міністр економічного розвитку та торгівлі України Андрій КЛЮЄВ і комісар Європейського Союзу у внутрішніх справах Сесілія МАЛЬМСТРЕМ обговорили питання розширення співпраці між Україною і ЄС у сферах юстиції, безпеки та міграції.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем`єра.

Згідно з повідомленням, зокрема, учасники зустрічі зупинилися на співпраці у сфері боротьби з трансграничною організованою злочинністю, торгівлею людьми, незаконним оборотом наркотиків і зброї, а також у сфері ефективного управління міграційними процесами.

Як зазначив перший заступник голови українського уряду, Україна зацікавлена в налагодженні й розвитку співпраці з профільними агентствами ЄС, такими як «Фронтекс» (Європейське агентство з управління оперативною співпрацею на зовнішніх кордонах держав – членів ЄС), «Європол» і «Євроюст».

Окрему увагу А.КЛЮЄВ і С.МАЛЬМСТРЕМ приділили безвізовому діалогу Україна – ЄС. Зокрема, перший віце-прем`єр-міністр України повідомив про створення в Україні Координаційного центру з виконання Плану дій із візової лібералізації, а також про схвалення Кабінетом Міністрів України Національного плану, яким визначається комплекс заходів із реалізації Плану дій та терміни їх виконання.

Також сторони обговорили перспективи введення спільного прикордонного й митного контролю з країнами – членами ЄС. У зв`язку з цим А.КЛЮЄВ подякував Європейській комісії за внесення пропозицій щодо змін до Шенгенського кодексу про кордони. Він зазначив, що це є важливим кроком у напрямку подальшого розвитку міжособистісних контактів і спрощення формальностей при перетині кордону, особливо в контексті проведення в Україні футбольного чемпіонату Євро-2012.

Крім того, А.КЛЮЄВ поінформував єврокомісара про хід проведення адміністративної реформи в Україні, зокрема, про створення Державної міграційної служби та Державної служби захисту персональних даних.

В рамках візиту до Брюсселя українська делегація на чолі з першим віце-прем`єр-міністром України А.КЛЮЄВИМ бере участь у Брюссельському форумі.

***Брюссельський форум (Brussels Forum) – це щорічний захід впливових політиків Північної Америки та Європи, а також лідерів корпоративного бізнесу й інтелектуальних кіл, на якому в неформальних дискусіях обговорюються актуальні проблеми діалогу США і ЄС, глобальної безпеки, світової фінансової кризи, кліматичних змін, енергетичної безпеки та інші актуальні проблеми.

Захід проводиться, як правило, в березні в Брюсселі на уїк-енд відразу після завершення самітів ЄС. Організатором форуму виступає німецький Фонд Маршалла.

Дискусії проводяться на двох рівнях: президентів і міністрів закордонних справ.

До складу учасників форуму входять глави держав, вищі керівні особи європейських інституцій та країн – членів ЄС, представники Адміністрації США, представники Конгресу США, депутати парламентів, академічні співробітники, керівники авторитетних дослідницьких і експертних структур, провідні політичні оглядачі.

Крім того, на форум запрошуються високі представники третіх країн державного й експертного рівня.

На відміну від інших аналогічних форумів, таких як Мюнхенська конференція, Брюссельський форум передбачає не формальні презентації учасників із трибуни, а виключно живі дискусії ключових політиків найвищого рівня.

В 2011 році організатори заходу визначили як провідну дискусійну сесію "Європейська політика сусідства".

Також Брюссельський форум служить майданчиком для проведення двосторонніх неформальних зустрічей його учасників.

 

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