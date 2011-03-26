Тігіпко: не вірю, що у вересні ми зможемо проводити реформи

Віце-прем`єр - міністр з питань соціальної політики Сергій Тігіпко обіцяє піти у відставку, якщо не буде реалізована пенсійна реформа.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

"Я залишився практично на тих же позиціях, на яких був. Я погодився з тим, що ми можемо ще місяць-півтора, максимум два, попрацювати, щоб пояснити людям ті чи інші положення пенсійної реформи, але я абсолютно впевнений, що в цю сесію до кінця, скажімо, червня, ми зобов`язані просто прийняти пенсійну реформу", - цитує його виступ Українська правда.

"Я дійсно вважаю, що ми повинні максимум до червня провести максимальну кількість реформ, зокрема пенсійну, я не вірю, що у вересні, коли попереду будуть вибори, ми зможемо нормальні реформи проводити", - заявив Тігіпко.

"Якщо в червні-липні максимум ми не приймемо цих рішень, моя позиція буде дуже проста - я піду у відставку", - повідомив віце-прем`єр.