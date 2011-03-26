Тігіпко вважає нормальним притягнення Кучми до справи Гонгадзе

Залучення колишнього президента Леоніда Кучми до справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе абсолютно нормально.

Про це заявив віце-прем`єр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко в ефірі телеканалу "Інтер".

"Справу Гонгадзе треба доводити до кінця, і цей суд повинен бути публічним", - зазначив він.

"Те, що до справи залучено колишнього президента - це абсолютно нормально і нічого такого страшного в цьому немає", - вважає віце-прем`єр.

"Те, що Кучма міг, скажімо, спланувати якісь речі або давати такого роду вказівки не вірю. Я його добре знаю. Ви знаєте, він людина емоційна, але досить відхідлива. У те, що він міг такі речі допустити, на сьогоднішній день, не вірю. На 100% не вірю", - цитує Українська правда.