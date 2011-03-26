Піскун: Пукач ще в 2003 році дав свідчення у справі Гонгадзе

Генерал Олексій Пукач після затримання в 2003 році давав свідчення у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це повідомив колишній генпрокурор Святослав Піскун в ефірі Шустер Live.

"В кінці жовтня нами був затриманий і заарештований Пукач, який сів в камеру слідчого ізолятору і розповів все, що треба було розповісти", - заявив екс-генпрокурор.

"Через три дні мене звільняють з посади, без ніякої мотивування. Через п’ять днів Пукача суд відпускає на волю. Тема закривається до 2005 року", - розповів Піскун.

Як відомо, вдруге Генпрокуратура й СБУ затримали екс-начальника кримінальної розвідки МВС Пукача в Житомирській області 21 липня 2009 року.

Раніше Апеляційний суд Києва присудив виконавців убивства журналіста Гонгадзе Миколу Протасова до 13 років в`язниці, Валерія Костенка й Олександра Поповича до 12 років.

Українська правда