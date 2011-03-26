Україна передала Іраку першу партію бронетранспортерів

Державна компанія «Укрспецекспорт» передала Іраку першу партію бронетранспортерів БТР-4.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому прес-службою компанії.

У першу партію увійшли 26 бронетранспортерів.

Іракська сторона, зазначають в «Укрспецекспорті», дуже серйозно підійшла до прийому цієї техніки. Зокрема, стрільбові випробування пройшла кожна друга прийнята машина. Українська бронетехніка одержала високу оцінку іракської сторони за мінімальної кількості зауважень.

Крім того, іракській стороні були передані машини технічного обслуговування і тренажери для підготовки екіпажів БТР-4.

За результатами випробувань представниками Республіки Ірак було підписано акт інспекції прийому військової техніки.

Відправлення даної партії військової техніки до Іраку заплановане на квітень цього року.

Як повідомляв УНІАН, Україна у серпні 2009 року підписала з Іраком контракт про поставку 420 бронетранспортерів.

Загальна вартість контракту становить 457 млн. дол.