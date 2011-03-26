Янукович переконаний, що Україна стане впливовою регіональною державою

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що Україна не тільки підпише угоду з Євросоюзом про створення зони вільної торгівлі, але й гратиме важливу роль в цьому регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на українсько-в`єтнамському бізнес-форумі в Ханої.

В.ЯНУКОВИЧ розповів в`єтнамським бізнесменам про те, що сьогодні тривають переговори про підписання угоди з ЄС про асоціацію, невід`ємною частиною якої стане створення зони вільної торгівлі.

«Зона вільної торгівлі має надати українським виробникам реальний вихід до ринку Європейського Союзу», - сказав Президент України.

«Переконаний, що ми не тільки можемо досягти окреслених вище цілей, але й в цілому закріпити за собою позиції впливової регіональної держави», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, про підвищення авторитету України на міжнародній арені свідчить, зокрема, обрання нашої держави головою Комітету міністрів Ради Європи цього року і головування в ОБСЄ в 2013.