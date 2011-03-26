Мельниченка знову викликають до Генпрокуратури

Екс-майора Управління Держохорони Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА у понеділок, 28 березня, знову викликають на допит до Генеральної прокуратури, де того ж дня відбуватиметься і допит колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Про це УНІАН повідомив сам М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

"КУЧМУ викликають на допит на десяту ранку, а мене десь на дві години пізніше", - сказав він, зауваживши при цьому, що не знає, які слідчі дії у цей день відбуватимуться.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила стосовно колишнього Президента Л.КУЧМИ кримінальну справу.

За словами першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

24 та 25 березня ГПУ хотіла провести очну ставку між Л.КУЧМОЮ та М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, однак екс-президент відмовився.

За словами Л.КУЧМИ, він не хоче очної ставки з М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, оскільки вважає його зрадником.

«Зрозумійте мене правильно. Я не розумію - вибачте мою душу грішну, - як можна з цією істотою перебувати в одному приміщенні? І не тому, що він за десять років на мене вилив бруду стільки, що не дай Боже комусь… Він зрадник і протягом 10 років він, можна так сказати, зраджував національні інтереси України», - сказав Л.КУЧМА.

Він повідомив, що надав письмове пояснення слідчому Генеральної прокуратури, чому він виступає проти очної ставки із своїм екс-охоронцем М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

«Я написав офіційну заяву з проханням, де пояснив свій мотив, чому я не хочу зустрічатися з цим діячем міжнародного масштабу. Слідчий погодився…”, - сказав Л.КУЧМА.