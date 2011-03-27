Тарас Чорновіл: роль Пукача в справі батька теж проглядається

«Роль (Олексія) Пукача в справі (В’ячеслава) Чорновола теж достатньо серйозно проглядається», – заявив в ефірі Радіо Свобода народний депутат Тарас Чорновіл.

«За деякими даними, він (колишній генерал міліції Олексій Пукач ) керував «наружкою» за В’ячеславом Чорноволом в Кіровограді. Коли він мав виїжджати в цю останню дорогу до Києва. І він нібито дав сигнал на виїзд КАМАЗа з Лугового з Дніпропетровської області. Є тільки поки що деяка поверхова інформація. Факти можуть бути тільки в тому випадку, коли буде проведено до кінця слідство», – зауважив парламентарій.

За його словами, він також має серйозні претензії до колишнього Президента Віктора Ющенка.

«У мене є до Ющенка дуже серйозні претензії по цій справі... Але я знову ще раз кажу, я не можу говорити про якісь прямі докази. Я заявляв, що Ющенко є серед тих людей, які мають бути допитані», – зазначив Тарас Чорновіл.

«Наприклад, свідчення були, – продовжив депутат. – Про це говорили кулуарно, міліціонери високого рангу (генерали, полковники), які були на одній із зустрічей типових Кравченка-Ющенка. До речі, хочу нагадати, що Ющенко і Кравченко (колишній міністр внутрішній справ, якого підозрюють у всіх злочинах і на нього тепер як покійного всі злочини вішають) були найближчими друзями, особливо душевними друзями, там дружба була на найвищому рівні».

«Ніби при Ющенку він (Кравченко) сказав фразу до своїх полковників: «Да Вы даже сволочи убить по-человечески не можете. Я тепер, как клоун должен скакать перед тележурналюгами этими и рассказывать им, что это было просто авария». Я б хотів щоб Ющенко під присягою сказав, було це при ньому сказано, чи не було», – зауважив депутат.

«І основне, щоб він дав відповідь на цілий ряд питань щодо своєї діяльності в одному з штабів Кучми на виборах 1999 року. Коли він був заступником Волкова в тому штабі – фактично неформальний штаб, але він опікувався фінансовою частиною. Але це був той штаб, який курував безпосередньо Міністерством внутрішній справ», – сказав Тарас Чорновіл.