Янукович: Наші очі дивляться на Схід

Україну дуже цікавить досвід Сінгапуру у проведенні реформ.Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив на зустрічі з Президентом Республіки Сінгапур Селлапан РАМАНАТАНОМ.

Головними темами бесіди стали досвід реформ Сінгапуру та взаємні інвестиції.

Під час розмови глава Української держави зазначив: «Ваші стрімкі кроки показали світу, як можна збудувати нову економіку практично без ресурсів. Тому нашу країну дуже цікавить досвід реформ, які проводить Сінгапур, і той успішний шлях, який ним вже пройдений».

В.ЯНУКОВИЧ також підкреслив, що Україна повернулася до прагматичної політики, зазначивши, що ми прагнемо встановити нормальні взаємовигідні відносини з усіма країнами.

«Наші очі дивляться на регіон, який швидко розвивається. Перш за все, на Схід. Ми приїхали до Сінгапуру як до партнерів, яким готові запропонувати відкриті торговельно-економічні відносини», - сказав Президент, додавши, що Україна також зацікавлена у залученні сінгапурських інвестицій.

«У нас є для цього великий потенціал», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

«Ділова атмосфера у Сінгапурі сприяє розвитку бізнесу, і хотілося б трохи цієї атмосфери позичити для України», - зауважив глава держави.

Сьогодні, зазначив Президент, Україна вийшла на новий шлях ефективного розвитку, в державі встановлено політичну стабільність, і це дало нам можливість розпочати реформи.

Зі свого боку, Президент Сінгапуру С.РАМАНАТАН сказав: «Сподіваюся, Ваш візит покладе початок новому періоду розвитку відносин України і Сінгапуру». Він побажав Президенту України успіхів в реалізації реформ, а також висловив сподівання в успішному проведенні бізнес-форуму, який відбудеться завтра, і що сінгапурські компанії допоможуть в реалізації національних проектів.

В.ЯНУКОВИЧ запросив Президента Сінгапуру відвідати Україну.

Перед цим відбулася офіційна церемонія зустрічі Президентів України та Республіки Сінгапур. Цремонія відбулася перед Офіційною резиденцією Президента Сінгапуру «Істана».

Пролунали державні гімни України та Сінгапуру. Глави держав обійшли стрій воїнів Почесної варти.

Після церемонії зустрічі відбулося представлення офіційних делегацій України та Сінгапуру, а також представників дипломатичного корпусу.