Вечір пам’яті Миколи Мозгового «Мріялось, бажалось, не збулось…»

31 березня о 19.00 на сцені Національного палацу мистецтв «Україна» відбудеться вечір пам’яті композитора, співака, видатної творчої особистості, народного артиста України Миколи Мозгового «Мріялось, бажалось, не збулось…».

Улітку цього року виповниться рік, як не стало одного із провідних талановитих композиторів-музикантів - Миколи Мозгового, який в останні роки був генеральним директором Палацу «Україна». Залишилися пісні, які не зникнуть з горизонту – про Україну, про любов, про маму. Микола Мозговий утверджував національну ідею через пісню і мелодію, і хто з ним спілкувався, ставав за духом українцем. Кожна з його пісень – маленька розповідь про життя, в якому були присутні сумно-ліричні і завзято-веселі ноти, сучасні ритми і колорит фольклору - «Край», «Горянка», «Україна», «Минає день» та ще багато-багато інших.

Творчість Миколи Мозгового – це органічне поєднання таланту, авторського бачення і народних мотивів карпатського краю. Загальнолюдські цінності – любов до Батьківщини, як до України в цілому, так і до карпатського рідного краю, народили прекрасні мелодії, які схвилювали серце щемною любов’ю до рідної землі та родини. Його мелодії пізнаєш з перших акордів.

Грані його таланту різнобічні – це заснування Українського мистецького фонду імені В.Івасюка, конкурс молодих виконавців сучасної естрадної пісні у рамках Міжнародного телевізійного фестивалю «Море друзів», педагогічна діяльність – більше 10 років Микола Мозговий був завідувачем кафедри теорії та методики вокалу.

Вшановуючи пам’ять батька, Альона Мозгова проведе 31 березня творчий вечір «Мріялось, бажалось, не збулось…». Програма вечора передбачає живе спілкування з глядачами всіх, хто небайдуже ставився до творчості Миколи Мозгового. А відомі співаки - Олександр Пономарьов, Тіна Кароль, Ані Лорак , Гайтана, Ігор Саруханов, Софія Ротару - виконають улюблені пісні на вірші поетів Андрія Демиденка, Віктора Синьова, Юрія Рибчинського та інших поетів, з якими плідно працював Маестро. На Вечорі прозвучать твори, написані в різні періоди життя Миколи Мозгового. Ці пісні й нині хвилюють, тривожать душу, вони непідвладні часу.

Наша вдячність, любов і пам’ять.

Це буде надзвичайний вечір.

Для всіх, кому близькі пісні Миколи Мозгового.

На жаль, переповнений зал Палацу «Україна» не зміг задовольнити всіх, кому близькі пісні Миколи Мозгового, квитками. Тому Вечір пам’яті Миколи Мозгового буде транслюватися на Першому Національному каналі 9 квітня о 21.30.