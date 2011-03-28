НУ заявляє, що їй вдалося не допустити закриття чотирьох шкіл у Макіївці

«Нашій Україні» вдалося не допустити закриття чотирьох шкіл у Макіївці Донецької області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії з посиланням на народного депутата, члена Президії «Нашої України» Лілію ГРИГОРОВИЧ.

Зокрема, за її словами, у п’ятницю, 25 березня, міська рада Макіївки ухвалила рішення про закриття 4 шкіл - №100, №94, №27 та №3. Водночас ще чотири школи – № 44, №77, №45 і №17 - вдалося відстояти.

«На жаль, чотири школи за рішенням міськради мають бути закриті, але ми зробимо все, щоб цього не допустити. Зокрема, варто оскаржувати таке рішення у суді», - сказала Л.ГРИГОРОВИЧ. «Саме це ми порадили робити батьківським комітетам, і надамо їм у цьому юридичну допомогу та підтримку», - додала вона.

Водночас народний депутат назвала позитивним той факт, що половину із запланованих навчальних закладів таки вдалося «відвоювати», і міська влада задекларувала, що школи продовжать працювати. «Це, нехай і неповна, але перемога, і вона означає, що потрібно діяти далі», - переконана Л.ГРИГОРОВИЧ.

Тим сам представники батьківських комітетів, за даними “Нашої України” не збираються опускати руки. Як розповіла представниця батьківського комітету школи № 3 Тетяна ЖЕРЕБКО, батьки збирають у місті підписи про висловлення недовіри міській владі, яка не чує вимог мешканців міста і всупереч їх бажанню закриває школи. Т.ЖЕРЕБКО також запевнила, що батьки будуть йти до останнього і оскаржать рішення міської ради у суді.

Як повідомлялося, представники «Нашої України» ще 3 березня відвідали Донецьку область, де склалася критична ситуація довкола закриття шкіл. Зокрема, вони зустрічалися з батьками і вчителями школи № 111 в Петровському районі Донецька та школи №44 м. Макіївка.

18 лютого 2011 р. народні депутати від «Нашої України» зареєстрували у парламенті проект Постанови ВР про запровадження мораторію на закриття загальноосвітніх навчальних закладів.