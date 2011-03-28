Кучма готовий дивитися Литвину в очі «скільки завгодно»

Екс-Президент України Леонід КУЧМА не бачить необхідності у проведенні допитів колишнього глави його адміністрації, а нині голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА заявив біля центрального входу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, куди втретє прийшов на допит, відповідаючи на запитання, які ще слідчі дії заплановані у його справі, і чи будуть, зокрема, допитувати В.ЛИТВИНА.

«Ні, я про це не знаю, я не бачу необхідності. Але я не слідчий, вибачте», - сказав Л.КУЧМА.

Разом із тим, на уточнююче запитання, чи готовий він до очної ставки з В.ЛИТВИНОМ, екс-Президент відповів: «Я готовий Володимиру Михайловичу в очі дивитися один одному скільки завгодно, як вам зараз дивлюся».

Також Л.КУЧМА підтвердив, що В.ЛИТВИН свого часу на посаді керівника адміністрації глави держави щодня надавав йому аналітичні записки про ситуацію в державі.

«ЛИТВИН зобов’язаний був, як глава адміністрації, за посадою, давати мені аналітичні записки, що відбувається у країні. Це його обов’язок», - сказав Л.КУЧМА.

Він порекомендував журналістам звернутися до нинішнього заступника глави АП Ганни ГЕРМАН і запитати, чи надає вона Президентові Вікторові ЯНУКОВИЧУ аналітичні записки про події в Україні.

«Спитайте у Г.ГЕРМАН. Вона напевно, більш дає. Вона дає Президенту, так би мовити (мається на увазі такі записки – УНІАН», - зазначив Л.КУЧМА.

Довідка УНІАН. В.ЛИТВИН з вересня 1996 року по жовтень 1999 року обіймав посаду першого помічника Президента України, з жовтня 1999 року по березень 2002 року - глави Адміністрації Президента України.