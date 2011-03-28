Мельниченко запевняє, що до Путіна цього разу не ходив

Екс-майор Управління державної охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО підтверджує, що відвідував Москву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.МЕЛЬНИЧЕНКО повідомив сьогодні журналістам біля Генеральної прокуратури України.

«Я людина, яка не має підписки про невиїзд, я вільно можу пересуватися в ту чи іншу країну», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Водночас він відмовився уточнити мету своєї поїздки до російської столиці. «Мені потрібно було в Москву, і я полетів у Москву. Я можу полетіти в Ізраїль, Сполучені Штати Америки, я вільна людина для пересування», - підкреслив екс-майор.

На уточнююче запитання журналістів, з ким він проводив зустрічі у Москві, М.МЕЛЬНИЧЕНКО сказав: «На цей раз із ПУТІНИМ, із ПАТРУШЕВИМ не зустрічався».

27 березня “Українська правда” з посиланням на власні джерела написала, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО 26 березня побував у Москві.

За словами джерела, в суботу М.МЕЛЬНИЧЕНКО прилетів до Москви в аеропорт “Домодєдово”, де його зустріла машина та охорона.