У Кучми новий адвокат, екс-президент каже: познайомилися лише вчора

Колишній Президент України Леонід КУЧМА заявляє, що очна ставка з його екс-охоронцем Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ не відбулася через зміну адвоката.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КУЧМА заявив сьогодні журналістам після виходу з чергового допиту з Генеральної прокуратури.

«Не було (очної ставки) з простої причини – у мене новий адвокат. З цим адвокатом я тільки вчора познайомився, з моєю справою він абсолютно не знайомий, і ми попросили перерву», - сказав Л.КУЧМА.

За його словами, очна ставка з М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ може відбутися у середу, 30 березня, якщо на цьому наполягатиме слідчий.

«Я весь час говорив, що у мене немає бажання зустрічатися (з М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ), але якщо слідчий вирішить, то це його повне право – я не маю права відмовлятися. Якщо треба пройти через все, я готовий все пройти», - підкреслив екс-Президент України.

У свою чергу М.МЕЛЬНИЧЕНКО підтвердив, що очна ставка з Л.КУЧМОЮ сьогодні не відбулася на прохання його захисника Ігоря ФОМІНА. «Очна ставка, яка була запланована на сьогодні, не відбулася у зв’язку з тим, що у Леоніда Даниловича з’явився новий адвокат. Він попросив ознайомитися з матеріалами справи, й очну ставку, на прохання адвоката КУЧМИ, перенесли на середу. Ми сподіваємося, що все ж таки ця очна ставка відбудеться», - зазначив М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила щодо колишнього Президента Л.КУЧМИ кримінальну справу.

За словами першого заступника генпрокурора Рената КУЗЬМІНА, Л.КУЧМА підозрюється в перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

24 і 25 березня ГПУ хотіла провести очну ставку між Л.КУЧМОЮ і М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, проте екс-Президент відмовився.

За словами Л.КУЧМИ, він не хоче очної ставки з М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, оскільки вважає його зрадником.

Він повідомив, що надав письмове пояснення слідчому Генеральної прокуратури, чому він виступає проти очної ставки з своїм екс-охоронцем М.МЕЛЬНИЧЕНКОМ, і слідчий погодився.

Сьогодні, 28 березня, М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що цього дня між ним і Л.КУЧМОЮ має відбутися очна ставка. «Очна ставка планується прямо зараз. Що на ній буде, які питання, я не можу сказати – це до прокуратури», - сказав М.МЕЛЬНИЧЕНКО.