Справу Макаренка розглядатиме Печерський суд

Кримінальну справу за обвинуваченням у скоєнні службових злочинів колишнього голови Державної митної служби України Анатолія МАКАРЕНКА передано на розгляд до Печерського районного суду Києва.

Про це УНІАН повідомив адвокат А.МАКАРЕНКА Юрій СУХОВ.

За його словами, справу передано прокуратурою Києва ще у минулу п’ятницю, втім наразі захиснику не відомо чи вже призначено суддю, яка розглядатиме справу.

Водночас, Ю.СУХОВ висловив здивування тим, чому саме Печерський суд має розглядати «справу МАКАРЕНКА», оскільки, як відомо, юридична адреса Держмитниці знаходиться у Шевченківському районі столиці.

Як повідомляв УНІАН, А.МАКАРЕНКА було затримано 23 червня 2010 року у рамках розслідування кримінальної справи про заподіяння шкоди Україні за результатами розгляду позову компанії “РосУкрЕнерго” до НАК "Нафтогаз України" у Стокгольмському арбітражі. Саме А.МАКАРЕНКО у 2009 році очолював Державну митну службу, яка провела розмитнення газу “РосУкрЕнерго”. Стосовно А.МАКАРЕНКА було порушено кримінальну справу за статтею "службова недбалість".

9 березня Апеляційний суд Києва продовжив на місяць термін тримання під вартою А.МАКАРЕНКА.