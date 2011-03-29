МЗС заявляє, що із 700 українців у Лівії терміново хочуть поїхати лише 35

На сьогодні встановлено зв’язок із 700 громадянами України в Лівії, з яких близько 150 висловили бажання залишити територію цієї країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, з цих 150 українців 35 громадян звернулися з проханням забезпечити їхню термінову евакуацію. Вони прибули до Тріполі, були розміщені у готелі за рахунок Української держави, і 30 березня українське Посольство забезпечить їхній переїзд до Тунісу. Зокрема, орендовано автобус, який буде супроводжуватися автомобілем лівійської поліції. Громадяни України отримають візи у Посольстві Тунісу у Тріполі або на кордоні. У Тунісі їх зустрінуть українські дипломати, які працюють у цій країні, та відправлять до України.

О.ДИКУСАРОВ також повідомив, що МЗС України встановив зв’язок із 700 громадянами України у Лівії і має детальну інформацію щодо їхнього місцеперебування. Громадяни України перебувають у більш ніж 40 містах Лівії.

Він також зазначив, що великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», який відбув до Лівії для евакуації українських громадян, зараз перебуває у нейтральних водах на відстані 100 морських миль від Тріполі біля берегів Тунісу. Зараз опрацьовується питання його безпечного заходу до портів Лівії.

Як сказав О.ДИКУСАРОВ, розглядається декілька варіантів заходу до портів, проробляється маршрут корабля. Він зазначив, що прибуття корабля до порту буде здійснено тоді, коли буде впевненість у тому, що це буде безпечно як для громадян України, які висловили бажання повернутись на Батьківщину цим судном, так і для самого судна й екіпажу.

Він також зауважив, що багато громадян України перебувають у віддалених від лівійських портів районах. Тому опрацьовується питання щодо принципового рішення громадян України залишити територію Лівії та скористатися можливостями, які надає Держава Україна, а також шляхи і можливості їхньоог переїзду до Тріполі та інших портів.

О.ДИКУСАРОВ звернув увагу на те, що у громадян України є реальна можливість прибути вчасно до лівійських портів, оскільки про час приходу судна і місце буде повідомлено заздалегідь.