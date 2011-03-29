ВАСУ переніс розгляд справи про позбавлення Бандери звання Героя

Вищий адміністративний суд України переніс розгляд справи стосовно позбавлення Степана Бандери звання Героя України, пояснивши це хворобою судді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Нашої України” з посиланням на юриста партії В’ячеслава МАРТИНЮКА, який представляє в суді сторону Президента України (2005-2010) Віктора ЮЩЕНКА.

За словами В.МАРТИНЮКА, сьогодні в суді до початку засідання з’явилося офіційне повідомлення, у якому йшлося про те, що розгляд справи стосовно СБандери переноситься на невизначений термін через хворобу судді ЛЕОНТОВИЧ, яка веде цю справу.

Юрист не виключає, що хвороба судді – «це лише привід для того, щоб перенести розгляд справи до моменту розгляду аналогічної справи стосовно Романа Шухевича».

Він також не виключає, що справу перенесено у зв’язку з тим, що колегія суддів «не хоче брати на себе відповідальність за таке рішення».

В.МАРТИНЮК підкреслив: «Рішення двох попередніх судів щодо Степана Бандери є незаконним і необґрунтованим, ухваленими з численними порушеннями норм матеріального та процесуального права. Окрім того, воно носить політичний характер, що є доказом того, що судова система останнім часом стає дедалі більш залежною від вказівок Адміністрації Президента».

Як відомо, сьогодні Вищий адміністративний суд України мав розглядати касаційну скаргу у справі про визнання протиправним указу на той час Президента В.ЮЩЕНКА про присвоєння звання Героя України С.Бандері. В.ЮЩЕНКО звернувся до ВАСУ з касаційною скаргою, у якій вимагав скасувати рішення суду першої інстанції та апеляційної інстанції, і відмовити у позові донецькому адвокату Володимиру ОЛЕНЦЕВИЧУ.

У квітні 2010 року Донецький окружний адміністративний суд ухвалив рішення про визнання недійсним указу «Про присвоєння Степану Бандері звання Герой України».

23 червня 2010 року Донецький апеляційний адміністративний суд залишив це рішення у силі.