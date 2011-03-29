Донецький мер заявляє, що на 2,5 тисячі в місяць він може жити

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО каже, що йому вистачало б зарплати в 2,5 тис. грн.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Журналісти, звертаючись до мера, нагадали, що вчора губернатор області Анатолій БЛИЗНЮК заявив, що сьогодні 2,5 тис. грн. місячної зарплати забезпечують людині на 100% біологічну норму споживання і запитали в О.ЛУК’ЯНЧЕНКА: «Скажіть, а Вам вистачало б цих грошей на місяць?». На що міський голова відповів: «Так. Мені вистачає».

Присутній на прес-конференції начальник управління по зв`язках з громадськістю Донецької міськради Максим РОВИНСЬКИЙ втрутився в розмову і додав: «Олександр Олексійович проводить 6,5 днів на тиждень у будівлі міськради, тобто, він реально тільки снідає, обідає і вечеряє. Тому, я думаю, йому б точно вистачило».

Після цих слів О.ЛУК’ЯНЧЕНКО зазначив, що в інших містах України середня зарплата набагато нижча, ніж у місті Донецьку і Донецькій області.

«Вчора я по телевізору дивився, коли показували презентацію 100 днів нового мера міста Тернополя, де середня заробітна плата - 1600 грн.», - сказав мер. І при цьому додав: «Сьогодні, до речі, середня заробітна плата в місті Донецьку не 2, 5 тис. грн., а 2 тис. 780 грн.».

Як повідомляв УНІАН, учора, 28 березня, голова Донецької ОДА заявив, що сьогодні 2,5 тис. грн. зарплати забезпечують людині на 100% біологічну норму споживання. Відповідаючи на запитання – «Чи можна людині із середньою зарплатою у області 2,5 тис. грн. з урахуванням тотального підвищення цін на комунальні послуги, проїзд і на продукти харчування, більш менш гідно прожити місяць?», - губернатор сказав: «2,5 тис. грн. забезпечують на сьогодні нормальну, ну скажімо, яку нормальну - забезпечують споживчу корзину, передбачену біологічною нормою на всі 100%». При цьому він додав, що з цієї суми щомісяця «53% люди витрачають на продукти харчквання, а на послуги житлово-комунального господарства – 11%, ну та інші там продукти тривалого попиту тощо». «Тому в нинішніх умовах на заробітну плату в 2,5 тис. грн. народ живе», - додав А.БЛИЗНЮК, роблячи оптимістичний наголос на останньому слові.

У той же час на недавній своїй прес-конференції 21 березня А. БЛИЗНЮК озвучив, що його річний дохід за минулий 2010 рік склав 400 тис. грн., тобто, в середньому щомісячний - 33,3 тис. грн.

Тоді А.БЛИЗНЮК демонстрував, як оплачувати комунальні рахунки через Інтернет і закликав до цього всіх жителів регіону. На репліку журналістів, чи враховує він субсидії, губернатор сказав: «Я субсидію не одержую. Як я можу одержувати, коли в мене більше 400 тис. грн. річного доходу!».