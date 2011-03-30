Селяни Луганщини пишуть Януковичу про тарифи і маячню Азарова

Селяни Луганщини звернулися з відкритим листом до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, в якому вимагають з 1 квітня ц.р. накласти мораторій на підвищення тарифів на електроенергію і газ для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, також у листі, підписаному селянами Міловського району Луганської області, висловлена недовіра діям уряду Миколи АЗАРОВА.

«Село і так животіє на грані виживання, а Ваші реформи роблять нас справжніми кріпаками… Реформи в державі потрібно починати з себе і свого оточення, тоді люди повірять Вам і підтримають», - йдеться у листі.

Селяни Луганщини стверджують, що тягар основних платежів і реформ перекладається на плечі простих громадян з їхніми мізерними доходами, а не на олігархів. Твердження М.АЗАРОВА, що пенсій і зарплат вистачить на відшкодування підвищених тарифів вони вважають «справжньою маячнею» і пропонують голові НКРЄ самому вкластися у ліміт 150 квт/год на місяць.

«Соромно дивитись, як «працюють» народні обранці у Верховній Раді, отримуючи добру зарплатню та інші пільги», - зазначають селяни у відкритому листі до Президента, додаючи, що «прийшов час виконувати обіцянки, дані народу України на президентських виборах».