Азаров хоче знати, в якому супермаркеті отоварювалася опозиція

Влада готова до діалогу з опозицією, але лише в тому разі, якщо він відбуватиметься з використанням правдивої, а не перекрученої інформації з боку опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні засіданні Кабінету міністрів.

«Ми готові до діалогу з опозицією, але до діалогу на базі правди, до діалогу на користь суспільства, людей, а не заради посад для окремих політиків», - сказав М.АЗАРОВ. При цьому він стверджує, що сьогодні опозиція поширює відверто неправдиву інформацію про результати діяльності уряду, заявляючи, зокрема, про те, що ціни на продукти харчування в Україні вище європейських.

«Безумовно, в європейських країнах доходи людей незрівнянно вищі. Але навіщо ж брехати людям, що в Україні все дорожче, ніж в Європі, що ціна хліба відрізняється відсотками. У якому європейському супермаркеті отоварювалася так звана опозиція, щоб зробити такі неправдиві висновки? Кого вони дурять? Мільйони наших громадян бувають за кордоном і знають, що в Німеччині, Франції, Італії, Туреччині продукти, за деяким винятком, значно дорожчі. Бензин, як правило, в два рази дорожче, комунальні послуги в 5-10 разів дорожчі, ніж у нас. Проїзд в транспорті коштує більше», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також відзначив, що завдяки квотуванню експорту зерна, в Україні вдалося утримати ціну на пшеничний хліб, наприклад, у Києві на рівні 3,5-4 грн. за кілограм, тоді як в Москві його ціна у гривневому еквіваленті становить 11 грн., у Баку – 9 грн., у Мінську, Єревані – 10 грн. «Тобто, все, що ми чуємо від опонентів, – це перекручування фактів, відверта брехня, примітивна фальсифікація, обурлива демагогія і популізм. Як можна вести конструктивну дискусію з такими опонентами», - наголосив М.АЗАРОВ.