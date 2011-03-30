Кучма: якщо адвоката відсторонять, очної ставки не буде

Колишній Президент України Леонід КУЧМА не згоден з діями Генеральної прокуратури, слідчі якої мають намір відсторонити його адвоката Ігоря ФОМІНА від участі у його захисті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив журналістам біля входу до Головного слідчого управління Генпрокуратури.

«Я не можу погодитись з тим, що мені не дають права на той захист, який я хочу», - сказав Л.КУЧМА і додав, що зараз іде на допит з адвокатом, якого Генпрокуратура збирається відсторонити від справи.

«Я з цим категорично не згоден. Але подивимось, які підстави. Якщо дійсно будуть підстави відвести, тоді я буду змушений взяти перерву знову на очну ставку», - зазначив він.

На запитання, які причини, на його думку, спонукали Генпрокуратуру до відсторонення адвоката, Л.КУЧМА відповів, що не хоче це коментувати, проте порекомендував журналістам читати «Українську правду». «Ви читайте «Українську правду», вона знає більше нас усіх, і вас у тому числі», - сказав він.