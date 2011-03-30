Кучма запевняє, що ніколи не бачив Мельниченка серед своїх охоронців
15:23, 30 березня 2011Політика
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Потім побачив на фотографії
Колишній Президент України Леонід КУЧМА запевняє, що ніколи не бачив екс-майора Управління Держохорони Миколу МЕЛЬНИЧЕНКА серед своїх охоронців.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам сьогодні після тригодинного перебування у Генпрокуратурі.
«Я МЕЛЬНИЧЕНКА не бачив взагалі ніколи… Він десь там у п’ятому ряді, може бути, ходив позаду. Я потім по фотографії побачив, так, начебто, можливо, і мелькав. Так про що у мене з ним мова може бути?», - сказав Л.КУЧМА.
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