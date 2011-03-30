Світовий конгрес українців не дочекався відповіді від Януковича

Світовий конгрес українців заявляє, що торік доніс свою позицію Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ щодо визнання Голодомору актом геноциду, про єдину державну українську мову, євроінтеграцію, українську освіту, але донині відповіді від глави держави не отримав.

Як повідомляє радіо "Свобода",за словами генерального секретаря Світового конгресу українців Стефана РОМАНІВА, який мешкає в Австралії, конгрес, який об’єднує близько 20 мільйонів людей у світі, стурбований розвитком подій в Україні і вже неодноразово висловлював чітку позицію про переслідування представників опозиції, зацікавлення СБУ Українським католицьким університетом та істориком Русланом ЗАБІЛИМ, закриття українських шкіл на сході України. Нещодавно українці Канади добились від канадського парламенту проведення слухань, під час яких оцінять події в Україні.

Світовий конгрес українців зібрав тисячі підписів під зверненням до Президента В.ЯНУКОВИЧА із закликом публічно визнати Голодомор актом геноциду українського народу.

«У Канаді є День скорботи за померлими у часи Голодомору, а в Україні міністр ТАБАЧНИК починає вчити, що нічого такого не було. Ми маємо пам’ятати про трагедію, світ її визнає», – наголосив С.РОМАНІВ.

Нині імідж України у світі не вельми добрий, тому важливо його підтримувати і поліпшувати, зазначив він.

«Імідж України важливий. Адже є український народ, бізнес, люди, які хочуть мати економічні, наукові зв’язки, зв’язки в галузі спорту. Конгрес українців намагається в цьому допомагати, а це також зовнішня політика», – зауважив С.РОМАНІВ.

“В Австралії українцями себе визнають близько 40 тисяч осіб, переважно це ті, хто емігрував з України на початку 90-х. Молоді люди, які походять із українських родин, часто не ідентифікують себе українцями. Якби Україна належно розвивалась, то чимало людей повернулись би на Батьківщину”, - припустив С.РОМАНІВ.

За його словами, Україна має великий потенціал для інвестицій та економічного розвитку, але не використовує його, тому що “жоден поважний австралійський інвестор не вкладе свої гроші у країну, де немає єдиних правил ведення бізнесу, не діють закони, немає гарантій з боку держави”.

*** Світовий конгрес українців заснований в 1967 році, а в 2003 році визнаний неурядовою організацією в Економічній і Соціальній Раді ООН.