Радіостанціям з українською мовою мовлення обіцяють податкові пільги

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення підтримує законодавчу ініціативу щодо запровадження податкових пільг для радіоорганізацій з українською мовою мовлення.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Нацради, сьогодні на засіданні Нацради з телерадіомовлення був погоджений проект закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України (підтримку радіомовлення державною мовою)", який ініціюють народні депутати Віктор УКОЛОВ, Олена БОНДАРЕНКО, Юрій СТЕЦЬ, Андрій ШЕВЧЕНКО, Олександр АБДУЛЛІН.

"Законопроекти, які стосуються сфери телерадіомовлення, обов’язково подаються на узгодження до Національної ради. Ми прийняли рішення підтримати й погодити цей проект, адже у разі його прийняття радіоорганізації, що працюватимуть відповідно до його умов, матимуть певні фінансові преференції", - сказав голова Національної ради Володимир МАНЖОСОВ сьогодні на брифінгу після засідання.

За його словами, рішення про погодження цього проекту закону буде надіслано до Кабінету міністрів України.

Довідка УНІАН. Законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу України (підтримку радіомовлення державною мовою)" передбачає, що радіоорганізації, радіомовлення яких на 100% здійснюється державною мовою і частка трансльованих музичних творів українською мовою у яких становить не менше 80% – звільняються від сплати податку на прибуток терміном на 5 років.

Перелік таких радіоорганізацій пропонується визначати Національної раді України з питань телебачення і радіомовлення.