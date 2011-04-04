Кучма: Мельниченко не охороняв, а захищав від прослуховування

Колишній Президент України Леонід КУЧМА запевняє, що екс-майор Управління Держохорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО ніколи не був його охоронцем, а у складі групи забезпечував захист глави держави від прослуховування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам біля Головного слідчого управління Генеральної прокуратури, куди вп’яте прийшов на допит.

«Я хочу, щоб ви розуміли - він охоронцем Президента ніколи не був. Він був прикомандирований до відділу Державної охорони, який займався захистом Президента від прослуховування. Так що робіть висновки», - сказав Л.КУЧМА.

При цьому він додав, що завданням М.МЕЛЬНИЧЕНКА було разом з іншими 4-5 чоловіками зайти до кабінету, або в будь-яке інше приміщення, де мав перебувати Президент, і за допомогою спеціальної апаратури перевірити наявність-відсутність прослуховуючих пристроїв, що «МЕЛЬНИЧЕНКА під диваном немає, ось вся його справа».

Також Л.КУЧМА наголосив, що у порушеній стосовно нього кримінальній справі немає ніяких матеріалів, які вказують, що він скоїв злочин.

«На мій погляд, на погляд моїх адвокатів, аж ніяких абсолютно», - сказав Л.КУЧМА, вчергове наголосивши, що «плівки чи плювки МЕЛЬНИЧЕНКА притягнуті до справи”.

“Абсолютно. Жодна експертиза, в тому числі, якщо дати можливість і міжнародним експертам ще раз її зробити, вона ніколи не визнає, що щось там є», - сказав колишній Президент.