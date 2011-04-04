Яценюк: червоним прапорам місце в музеї, а не на флагштоках

Народний депутат України, лідер Партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК виступає проти підняття в Україні червоних прапорів у День Перемоги. Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, А.ЯЦЕНЮК повідомив, що вніс на розгляд Верховної Ради України проект постанови «Деякі питання використання Державного прапору України під час проведення державних свят». Він наголосив, що даним проектом постанови передбачено, що на всі державні свята та під час організації і проведення святкових заходів використовується виключно Державний прапор України.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що червоні прапори, з якими воювали проти фашизму українці, росіяни та інші народи колишнього СРСР під час Другої світової війни, мають зберігатися в музеї. За його словами, йдеться про «символіку комуністичного тоталітарного режиму», що суперечить законодавству України.

Як відомо, 15 березня ц. р. міськрада Севастополя ухвалила рішення, що в День Перемоги і у День визволення Севастополя на флагштоках будівель органів місцевого самоврядування і виконавчої влади будуть встановлювати «копію Прапора Перемоги».

Згідно з документом, у День Перемоги (9 травня) і у День визволення Севастополя (14 червня) копія Прапора Перемоги «в обов`язковому порядку вивішується на флагштоках будівель органів місцевого самоврядування і виконавчої влади разом із Державним прапором України і прапором міста-героя Севастополя».