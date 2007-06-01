Ющенко зустрічається з Януковичем (доповнено)
10:20, 01 червня 2007Політика
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Президент уже поспілкувався з Тимошенко
|Іван Плющ
Як повідомляє прес-служба Президента, зустріч відбувається у Секретаріаті глави держави.
Участь у зустрічі також бере секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ.
Перед цим Президент провів зустріч з лідерами опозиції В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, Юлією ТИМОШЕНКО, Йосипом ВІНСЬКИМ, а також з І.ПЛЮЩЕМ і першим заступником секретаря РНБО Олександром ТУРЧИНОВИМ.
Також участь у зустрічі взяв глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.
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