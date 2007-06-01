Ющенко зустрічається з Януковичем (доповнено)

Розпочалася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як повідомляє прес-служба Президента, зустріч відбувається у Секретаріаті глави держави.

Участь у зустрічі також бере секретар Ради національної безпеки і оборони України Іван ПЛЮЩ.

Перед цим Президент провів зустріч з лідерами опозиції В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ, Юлією ТИМОШЕНКО, Йосипом ВІНСЬКИМ, а також з І.ПЛЮЩЕМ і першим заступником секретаря РНБО Олександром ТУРЧИНОВИМ.

Також участь у зустрічі взяв глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.