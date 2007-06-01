Янукович і Мороз зустрінуться з послами іноземних держав

1 червня о 16-00 розпочнеться зустріч голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА та прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА з представниками дипломатичного корпусу, акредитованими в Україні (вул. Грушевського, 5, конференц-зала).

Вхід через перший під”їзд.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Верховної Ради України.

Зустріч О.МОРОЗА з міністром закордонних справ Словацької Республіки Я.КУБІШЕМ, орієнтовно, розпочнеться по завершенні зустрічі з послами.

Акредитація представників ЗМІ проводиться 1 червня з 11-00 до 13-00 за тел. 255-30-74.