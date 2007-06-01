ВР підтримала зміни до закону про вибори, запропоновані коаліцією

Верховна Рада України схвалила в першому читанні проект закону «Про внесення змін до закону України «Про вибори народних депутатів України» та деяких інших законодавчих актів України» (щодо порядку проведення позачергових виборів до Верховної Ради України та заміщення народних депутатів України, повноваження яких були достроково припинені).

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосував 251 із 402 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

В даному законопроекті передбачається, зокрема, що позачергові вибори депутатів визнаються такими, що не відбулися, якщо в них взяло участь менше половини від кількості виборців, включених до списків виборців. Також в законопроекті передбачено, що при проведені позачергових виборів депутатів відкріпні посвідчення не виготовляються та не використовуються. Також в даному законопроекті передбачено, що органи державної прикордонної служби за три дні до дня виборів подають до окружних виборчих комісій відомості про осіб, які зареєстровані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, фактично перетнули державний кордон і на момент подання відомостей відсутні дані про їх повернення на територію України.

Також в даному законопроекті передбачено виключити норму, які діє в нинішньому законі про те, щоб партія (блок), яка висувала кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, що взяв участь у розподілі депутатських мандатів може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, які за підсумками результатів виборів вважається необраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до реєстрації цієї особи як народного депутата України. (Тобто йдеться про «обнулення» списків партій та блоків – УНІАН).

В той же час ВР не підтримала законопроект в першому читанні з аналогічною назвою внесений народними депутатами, які належать до опозиційних фракцій. За даний законопроект проголосувало лише 174 (при необхідних 226 - УНІАН) із 428 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.