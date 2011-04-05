Кримський прем'єр хоче контролювати райадміністрації

Голова Ради міністрів Криму Василь ДЖАРТИ прогнозує розгляд Верховною Радою України проекту закону про Радмін цього тижня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського уряду.

«Законопроект зареєстрований у Верховній Раді. Думаю, він розглядатиметься в четвер», - заявив В.ДЖАРТИ.

Проект закону про Радмін АРК, розроблений Кабінетом Міністрів спільно з органами влади автономії, передбачає розширення повноважень вищого органу виконавчої влади регіону. Зокрема, закріплює за Радміном право направляти й контролювати діяльність районних державних адміністрацій.

Кабінет Міністрів направив законопроект до парламенту на початку березня. Після цього він пройшов обговорення в комітетах і був внесений в порядок денний ВР.