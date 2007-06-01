БЮТ називає Олійника політичною істотою з тремтячими колінами

Фракція БЮТ заявляє про свідоме написання її членами заяв про складення своїх депутатських повноважень і заперечує можливість чинення тиску зі свого боку.

"Усі члени нашої фракції написали свої заяви про складання депутатських мандатів свідомо, витримавши жорсткий психологічний тиск з боку коаліції, не піддавшись репресіям і спокусам мільйонних хабарів", - йдеться у заяві БЮТ.

"Вимагаючи на колінах місця у прохідній частині списку Партії регіонів, Володимир Олійник і йому подібні політичні істоти, для яких немає нічого святого ані в питаннях моралі, ані в честі і людській гідності, сьогодні готові роздертися на шматки, щоб тільки потрапити у наступний парламент", - зазначається у документі.

"Саме тому сьогодні з трибуни Верховної Ради і в засобах масової інформації вони несуть ахінею, щоб тільки вислужитися, довести свою відданість і ціною ганьби знову отримати депутатський мандат, який виявився для них вищою цінністю", - додає фракція.

БЮТ зазначає, що "зрадникам, які звикли міряти інших людей за власним підлим нутром, важко зрозуміти, що в політиці може існувати честь, порядність і відповідальність перед виборцями".

"На щастя, ренегатство і зрада ніколи не були в пошані в українського народу. Рано чи пізно, але люди і історія давала їм свою оцінку. І сьогодні відбувається закономірний процес, коли зграї політичних невдах і аутсайдерів переходять в опозицію до власного народу, суспільної моралі і загальнолюдських принципів", - заявляє БЮТ.

"Ніякі істерики нових рекрутів Партії регіонів не зупинять дострокових виборів, на яких народ очистить країну від олійників, ковтуненків і поліщуків. З цим страхом, з тремтячими колінами і надривним голосом зрадники доживають останні дні в українській політиці", - додає блок.

Українська правда