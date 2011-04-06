Свободівці прийшли спитати в Азарова «Де покращення життя вже сьогодні?»

Біля будівлі Кабінету міністрів України представники Всеукраїнського об’єднання «Свобода» протестують проти підвищення комунальних тарифів для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію протесту зібралися близько 100 “свободівців”. Вони тримають у руках плакати з написами «Бойкот комунальних платежів – єдиний вихід для кожного з нас», «Уряд – маріонетка олігархів та МВФ», «Де обіцяне покращення життя вже сьогодні?» та інші.

Рух вулицею Грушевського біля будівлі Кабміну не обмежено. Зараз на мітингу виступає один із активістів «Свободи», який у своїй промові наголошує на тому, що «гроші людей йдуть на розваги чиновників».

В акції протесту також беруть участь представники Всеукраїнської профспілки «Народна солідарність».