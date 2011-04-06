СБУ отримала відео, на якому може бути загроза для Мельниченка

Декілька телеканалів надали Службі безпеки України відеозаписи, зроблені під Головним слідчим управлінням Генпрокуратури.

Це записи, на яких, імовірно, можуть бути зафіксовані особи, що становлять небезпеку життю Миколі Мельниченка.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела.

Раніше джерела ЗМІ повідомляли, що СБУ перевіряє інформацію про підготовку можливого замаху на екс-майора Управління держохорони Миколу Мельниченка.

Записи Мельниченка, зроблені, як він стверджує, у кабінеті екс-президента Леоніда Кучми, є речовинним доказом у справі проти Кучми, а сам він дає свідчення у цій справі.